Москва приблизилась к пиковым значениям заболеваемости COVID-19

Москва, 6 октября. Столица РФ вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены четыре тысячи новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более одной тысячи людей с ковидом в больницы. Их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — сообщила Ракова.

Напомним, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия выйдет на плато по коронавирусу уже скоро, и продлится этот период около месяца. По словам эксперта, плато будет достаточно высокого уровня, поскольку суточные цифры прироста новых случаев будут превышать весенние показатели.