Появились новые подробности ДТП со звездой «Холостяка»

Москва, 6 октября. Участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова стала виновницей смертельного ДТП в Москве, передает «Пятый канал».

5 октября Короткова ехала за рулем Mercedes Gelandewagen по Кутузовскому проспекту. В это время мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Короткова сбила нарушителя, после чего тело мужчины отпросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм мужчина скончался.

По предварительным данным, звезда «Холостяка» была трезва. Девушка ехала за рулем автомобиля, который принадлежит мужчине с тремя неоплаченными штрафами.

Короткову доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Однако девушка быстро покинула учреждение на патрульной машине ГИБДД.

Виктория Короткова известна как участница шоу «Холостяк» с певцом Егором Кридом. После нескольких свиданий с ним она подала на развод с бывшим мужем. В течение года девушка 28 раз привлекалась к административной ответственности.