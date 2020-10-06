Ректор МГИМО покидает свой пост

Москва, 6 октября. 70-летний Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в мае 2020 года был принят закон, по которому предельный возраст ректоров государственных вузов повысили до 70 лет, а быть главой вуза можно не более трех сроков.

Источник издания в Министерстве иностранных дел отметил, что вносить поправки в законодательство ради продления полномочий Торкнунова не планируется. Также при достижении 70-летнего возраста ректор вуза может работать в качестве исполняющего обязанности. В таком случае ограничений по времени нет.

Проректор МГИМО Артем Мальгин отметил, что Торкунов продолжает исполнять свои обязанности на основании приказа министра иностранных дел. Источник РБК предположил, что после отставки ректор вряд ли покинет вуз, так как он может занять почетную должность президента образовательного учреждения. Уточняется, что в уставе МГИМО говорится о возможности введения должности президента.

Анатолий Торкунов закончил факультет международных отношений МГИМО в 1972 году. Уже через два года его назначили помощником ректора, а в 1986 он был избран деканом факультета международных отношений. В 1989 году Торкунова назначили первым проректором, а в 1992 году его избрали ректором МГИМО. Его переизбирали пять раз: в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.

