Медики за сутки выявили 4082 случая коронавируса в Москве

Москва, 6 октября. Врачи за минувшие сутки выявили 4082 случая коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 311 559. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки столичные медики вылечили еще 1156 пациентов. С начала пандемии в Москве поправились 255 100 горожан. Отмечается, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие инфекции в организме, передает РИАМО.

Также за сутки в столице умер 31 человек. За весь период пандемии зафиксирован 5401 летальный случай.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлены 11 615 новых случаев опасного заболевания в 83 регионах страны. Жертвами коронавируса за сутки стали 188 человек, 6252 пациента успешно побороли коронавирусную инфекцию и были выписаны из медучреждений после полного выздоровления.