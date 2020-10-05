Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

Москва, 5 октября. Правительство Москвы пока не планирует вводить в столице пропускной режим. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24».

Ему был задан вопрос о возможном введении пропускного режима в Москве.

«Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — ответил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на то, что больницы регистрируют постепенный рост численности больных, ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась.