Бизнесмен Орлов получил срок за мошенничество по госконтракту в Москве

Москва, 5 октября. Бизнесмена Ивана Орлова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве и отмывании денег при производстве системы мониторинга парковочных мест в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что в 2013 году Орлов был сначала сотрудником, а потом руководителем компании «Интеллектуальные трафик системы». Он действовал по указанию Олега Филиппова, получив бюджетные средства на поставку необходимого оборудования.

Все платежные документы и сертификаты были подделаны. В результате осуществления преступной схемы из столичного бюджета похитили свыше 660 млн рублей.

Орлов признал свою вину и сотрудничал со следствием. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд рассматривает дела еще пяти фигурантов, один человек покинул Россию и находится в международном розыске.