Воробьев поручил усилить контроль за ношением масок в Подмосковье

Москва, 5 октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах, передает телеканал «360».

Если жители Московской области будут носить маски, держать дистанцию с другими людьми, соблюдать личную гигиену, то в регионе не придется вводить новые ограничения по коронавирусу, уверен глава Подмосковья.

«Прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», — заявил Воробьев.

Губернатор напомнил, что чиновники напрямую отвечают за здоровье граждан. Поэтому важно сделать все, чтобы не повторять сценарий минувшей весны.

Воробьев напомнил, что за последнюю неделю наметился рост заболевания вирусом. На этом фоне необходимо строго следить за соблюдением мер безопасности.

Ранее сообщалось. что в российской столице выписали более 750 штрафов за нарушение требований по коронавирусу. Из-за роста заболеваемости сотрудников московских компаний переводят на удаленку, школьники после каникул будут учиться дистанционно.