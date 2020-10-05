В Москве открыли резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках

Москва, 5 октября. Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь в столичном конгрессно-выставочном центре «Сокольники», передает РИА Новости.

Там же был открыт обсерватор. Еще один госпиталь был открыт в ледовом дворце «Крылатское».

Сергей Собянин отметил, что оба госпиталя будут работать в структуре ведущих столичных больниц по борьбе с коронавирусом, которые и укомплектуют медицинский состав своими работниками.

«Надеюсь, что они будут работать эффективно и спасут многие жизни москвичей», — добавил мэр Москвы.

Собянин рассказал, что в госпитали поступят пациенты с легкой и средней формами тяжести заболевания. Решение о создании госпиталей было принято еще весной, поэтому это не созданные наспех сооружения, уточнил мэр.

Коронавирусный комплекс в Сокольниках вмещает в себя 550 коек — на старте будут использовать только 342 койки. Управлять госпиталем будет городская клиническая больница имени Иноземцева.

Напомним, школы Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией переведут на дистанционное обучение. Такое решение было принято по трем регионам. Даты перехода образовательных учреждений на удаленный формат определит местное руководство.