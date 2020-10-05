Более 750 тысяч штрафов выписали в Москве за нарушение самоизоляции

Москва, 5 октября. Жителям Москвы с начала марта выписали 752 тысячи штрафов за нарушения требований по коронавирусу, сообщил Telegram-канал оперштаба по борьбе с COVID-19.

Штрафы коснулись каждого десятого жителя столицы за несоблюдение самоизоляции. Представителей бизнеса к ответственности привлекли более 27 тысяч раз.

Принятые меры были эффективны: в пик коронавируса пассажиропоток и количество транспорта на дорогах снизились в несколько раз. При этом 95% горожан с коронавирусом добровольно находились дома и не выходили на улицу.

Это позволило уменьшить заболеваемость в 10 раз, что подтверждается статистикой за летние месяцы. В оперштабе назвали штрафы вынужденной мерой, но благодаря этом удалось взять ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось, что с 5 по 18 октября все столичные школы находятся на двухнедельных каникулах. Затем в школах Москвы вводят дистанционное обучение.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом оперштаб не планирует закрывать авиасообщение с другими странами. Медучреждения по всей России готовы к приему больных с COVID-19.