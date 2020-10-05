В метро Москвы избили кашлявшую женщину без маски

Москва, 5 октября. В московском метрополитене избили кашлявшую женщину без маски, передают «Известия».

Инцидент произошел на станции метро «Профсоюзная». Еще стоя на платформе, женщина активно кашляла и при этом была без маски. Один из пассажиров подошел к ней и толкнул. После посадки в вагон тот же мужчина набросился на кашлявшую женщину с кулаками. Москвичку защитили другие пассажиры.

Напомним, мэрия Москвы задумалась об ужесточении карантина в городе. Самый жесткий вариант предполагает введение пропускного режима, который действовал в столице с 15 апреля по 9 июня во время самоизоляции. Источник в столичном правительстве считает, что что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель.