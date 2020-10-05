В Москве выявили более 3 тысяч новых случаев коронавируса

Москва, 5 октября. В столице зафиксировано более 3537 новых случаев заражения COVID-19, передает портал «стопкоронавирус.рф».

4 октября в Москве выявили 3 327 новых случаев, что стало максимальным результатом с мая, в разгар пандемии. 19 мая было зафиксировано 3 545 новых случаев COVID-19.

Всего по России было выявлено 10888 случаев коронавируса, у четверти пациентов болезнь протекает без симптомов. Также 117 человек погибли.

Ранее российские ученые создали уникальное противовирусное средство. Специалистам из Екатеринбурга удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. Как заявили ученые, в мире нет аналогов этому средству.