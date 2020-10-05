Власти Москвы задумались об ужесточении карантинных мер

Москва, 5 октября. Мэрия Москвы задумалась об ужесточении карантина в городе, пишут «Ведомости». В администрации рассматривают несколько сценариев ужесточения мер.

По информации собеседника издания, самый жесткий вариант предполагает введение пропускного режима, который действовал в столице с 15 апреля по 9 июня во время самоизоляции.

«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении — теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений», — пояснил он.

При этом другой источник издания считает, что говорить о возвращении к пропускной системе пока преждевременно. Перед властями стоит сейчас задача — оценить динамику распространения коронавируса. Еще один источник, близкий к столичному правительству, считает, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель.

Также есть сведения, что московские власти дали поручение подключить в метро программное обеспечение, которое бы блокировало социальные карты пенсионеров и школьников, указал РИАМО.

«Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами», — сказал источник.

Последние несколько дней в России растет число заболевших коронавирусом. Накануне было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев, последний раз такое число заболевших было в середине мая, пишет «Ридус».