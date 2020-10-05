В Москве будут по-новому лечить от коронавируса

Москва, 5 октября. В столице медики будут применять новые способы лечения больных коронавирусом, передает «Царьград» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Как рассказала Ракова, так как врачи уже накопили достаточно опыта по лечению COVID-19, они будут использовать новые противовирусные препараты, антикоагулянты, барокамеры и технологии с применением гелия, а также плазмы переболевших.

Лечение будет определяться в зависимости от тяжести течения болезни и времени заболевания. Таким образом снизятся последствия заболевания, считает Ракова.

Ранее ученые из Екатеринбурга разработали противовирусное лекарство с уникальным действием. Специалистам УрФУ удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. Как заявили ученые, в мире нет аналогов этому средству.