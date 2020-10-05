Москвичей ждет заметное похолодание

Москва, 5 октября. В столице ожидаются холодные ночи и дни, передает RT со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

«В следующей области повышенного атмосферного давления будет циркулировать более прохладный воздух. Существенных осадков на неделе не ожидается», — рассказала эксперт.

Ожидается, что изменения произойдут уже во вторник. Ночью температура не будет достигать десяти градусов тепла, днем — 18 градусов. Также могут пройти небольшие кратковременные дожди.

Ранее Росгидромет рассказал, в каких регионах продолжится бабье лето. По данным специалистов, достаточно тепло будет в Тамбовской, Липецкой и Брянской областях. Также теплая погода продолжится в Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Нижегородской областях. Бабье лето стоит ожидать и жителям республик Марий Эл и Чувашия.