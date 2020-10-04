Магазин «Леруа Мерлен» горит в Москве

Москва, 4 сентября. Пожар произошел в зоне разгрузки товаров в помещении магазина «Леруа Мерлен» в Москве.

Инцидент произошел вечером 4 октября на Новорижском шоссе. По предварительным данным, возгорание началось внутри магазина.

Всех посетителей «Леруа Мерлен» срочно эвакуируют из здания. По словам очевидцев, пахнет жженой пластмассой. На опубликованных кадрах виден дым, на месте ЧП находятся экстренные службы.

Ранее сообщалось, что днем на федеральной трассе М8 «Холмогоры» после ДТП загорелся автомобиль. Огонь почти полностью уничтожил машину, пострадали два человека.