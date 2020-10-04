Москва, 4 октября. В Москве запустят поезд, посвященный бездомным животным. Об этом сообщает Kp.ru.

В московском метро 12 октября будет запущен тематический поезд, посвященный новому интернет-проекту про животных из приютов. Новый онлайн-сервис «Хвосты и лапки» позволит москвичам найти себе друга среди бездомных животных.

Новое приложение включает в себя сотни фотографий и анкет собак и кошек. Информация четко дает представление о том или ином животном.

«Шесть лет, привита, чипирована, стерилизована. Девочка ласковая, ненавязчивая. Безумно любит гулять и купаться. Словом, сокровище, а не собака!» — гласят данные анкет.

Приложение запущено по инициативе департамента транспорта Москвы.

«В своем кругу мы называем это приложение «тиндер для друзей». Загляните на эту страничку, вдруг вас там кто-то ждет», — говорит советник руководителя Дептранса Елена Еремина.

Как отмечают разработчики сервиса, данный проект позволит не только выбрать понравившееся животное, так же здесь можно узнать, как помочь ему или себе адаптироваться к новой счастливой жизни.

«Быть может, вы найдете ответы на важные для вас вопросы. Или это будет первым шагом к новой дружбе. Поверьте, животные могут подарить безусловную и безграничную любовь», — говорит Елена Еремина.

В приютах можно не только выбрать нового питомца. Есть животные, которые уже слишком взрослые, чтобы снова заводить хозяев, или очень недоверчивые к людям. Участвовать в их судьбе можно помогая кормами или лекарствами, тогда как животное будет находиться в приюте.