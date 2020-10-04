Более 5 млрд рублей потеряли организаторы концертов в Москве из-за COVID-19

Москва, 4 октября. Более 5 миллиардов рублей потеряли организаторы концертов в Москве из-за ограничительных мер, введенных вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщает интернет издание «РБК».

Запрет на проведение массовых мероприятий в столице был введен с середины марта. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции было отменено более двух тысяч шоу и спектаклей. Если бы не ограничение, в Москве было бы продано около 1,5 миллионов билетов средней стоимостью 3,5 тысячи рублей.

По мнению исполнительного директора Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций и гендиректора компании «Русский шоу центр» Владимира Зубицкого, потери московских организаторов концертов составили порядка 5 миллиардов рублей, а по всей стране концертные агенты потеряли 10-12 миллиардов рублей.

«Организаторы концертов могли не возвращать зрителям деньги за проданные билеты, а переносить само мероприятие и продлевать срок действия проходок. Это стало возможно благодаря постановлению правительства от 6 июня, определившего порядок возмещения стоимости билетов на отмененные или перенесенные мероприятия», — напомнил Зубицкий.

По его мнению, у россиян порядка десяти миллионов билетов на перенесенные мероприятия остаются на руках. Участники индустрии развлечений ожидают восстановление рынка не раньше весны 2021 года, сейчас эта сфера на гране упадка. Выстраивание прогнозов усложняется еще и тем, что никто не знает, когда и в каком ключе начнется снятие ограничительных мер на проведение массовых мероприятий.