Москва, 4 октября. Администрация Москвы определила восемь лучших парков ЮЗАО. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

В рамках программы «Мой район» открываются и благоустраиваются многие столичные парки. Так, горожане могут прогуляться по ландшафтному парку «Южное Бутово». Здесь можно полюбоваться каскадными прудами и видом на реку Корюшка. Для комфорта посетителей установлены лавочки, прогулочные дорожки, беседки.

Активным отдыхом москвичи могут насладиться в парке в пойме реки Битцы в Северном Бутове. Здесь есть прогулочные дорожки со скамейками, амфитеатр, большая спортивная зона.

«В Северном Бутове создатели парка постарались максимально сохранить природный ландшафт», — отметили в администрации.

В Черемушках раскинулся парк 70-летия Победы. Посетителям будет интересна Аллея городов-героев. Для развлечений обустроены амфитеатр, велодорожки, яблоневый сад, оборудованы игровые площадки.

Парк «Академический», расположенный на месте бывшего гаражного комплекса, также приглашает гостей. Здесь есть игровые и спортивные зоны. Неподалеку располагается Государственный Дарвиновский музей.

В районе Котловка горожанам предлагают посетить спортивно-развлекательное пространство на Нагорном бульваре. Там оборудованы тренажеры, каток и столы для пинг-понга, размещены шахматные столы, парковые диваны, пешеходные дорожки. Дети могут развлекаться в игровом комплексе.

Ждут горожан и в Воронцовском парке Обручевского района. Одной из главных достопримечательностей пространства является детская площадка — аллея игр «Добрые сказки».

Завершает список лучших парков ЮЗАО Яблоневый сад в Конькове. Он привлекателен прогулочной тропой в центре Троицкого пруда. В саду установлены детские и спортивная площадки, а также зона для спокойного отдыха. Предусмотрена площадка для выгула собак.