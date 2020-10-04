Москва, 4 октября. Число новых случаев коронавируса в Москве составило 3 327. Этот показатель впервые достигнут с 23 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Такие данные зафиксированы в воскресенье федеральным оперативным штабом по борьбе с новой инфекцией.

«Из числа новых заболевших 896 человек госпитализированы, 245 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — отметили медики.

Наибольшее число заболевших 38,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Процент заболевших более старшего возраста от 45 до 65 лет — 31,1%. Детская заболеваемость составила 14,8% от общего числа вновь зарегистрированных заболевших и 10,6% — люди в возрасте от 66 до 79 лет. Наименьший процент заболевших наблюдается в возрастной категории от 80 лет и старше — 4,9%.

Всего на территории Российской Федерации за сутки выявлено 9 859 случаев заражения коронавирусом.