Собянин призвал не допустить закрытия предприятий из-за коронавируса

Москва, 4 октября. Самая эффективная помощь столичному бизнесу — избежать ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин рассказал, что предприниматели получают кредиты, власти помогают им реструктуризировать имеющиеся займы. Однако для бизнеса важнее всего продолжать работать.

С 5 октября работодатели переводят на удаленку до 30% персонала. Это необходимо, чтобы предприятия не останавливали производства, а рост числа новых пациентов с коронавирусом замедлился.

Собянин считает, что ситуация с вирусом в столице стала сложнее, но находится под контролем. Люди старше 65 лет должны оставаться дома.

Кроме того, с 5 октября начнутся двухнедельные осенние каникулы для школьников. Столичные власти просят в этот период не пользоваться общественным транспортом без реальной необходимости.

На улице следует соблюдать профилактические меры, не контактировать с окружающими и пользоваться масками.