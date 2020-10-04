Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков

Москва, 4 октября. Московский регион на выходных находится в теплом секторе циклона, температура воздуха составит 17 градусов тепла, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичных синоптиков.

В воскресенье юго-восточный ветер усилится до 10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 759 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит 70%.

Днем погода будет комфортной для прогулок на свежем воздухе. На новой неделе установится теплая погода. Воздух прогреется до 19 градусов тепла. Синоптики объясняют, что аномальное тепло связано с приходом теплых воздушных масс.

Ожидается, что бабье лето задержится в столице. Температура воздуха значительно выше ежегодных показателей октября.