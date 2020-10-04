В Москве перекрыли движение на Воробьевых горах в связи с полумарафоном

Москва, 4 октября. Столичные власти частично перекрыли движение транспорта на Воробьевых горах в связи с проведением полумарафона «Моя столица», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Движение перекрыто с 07.00 от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Не ходит транспорт от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Нельзя проехать в парковочном кармане на Университетской площади, напоминают власти. Ограничения действуют до вечера воскресенья.

Полумарафон проводят ежегодно, в этом году он стал 51-м забегом в истории проекта. В нем принимают участие профессиональные бегуны и любители. Число бегунов увеличивается с каждым годом.