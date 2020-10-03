Москвичам рассказали, как правильно выбирать виноград

Москва, 3 октября. При выборе винограда необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на специалиста инспекции по качеству продукции Елену Павлову.

Как утверждает эксперт, перед покупкой гроздь нужно встряхнуть, чтобы проверить, не осыпаются ли ягоды. Так, свежий виноград не должен осыпаться с ветки. Если это происходит, значит, ягоды неправильно хранились и быстро испортятся.

Также Павлова рекомендует проверять и веточки, и сами ягоды: если они сухие и потемневшие, качество продукта плохое. Кроме того, на плодах обязательно должен быть пруин — естественный восковой налет.

«Грозди винограда должны быть аккуратно уложены. У качественного винограда ягоды свежие, зрелые, хорошо приросшие, упругие, чистые. Веточки винограда должны быть естественного зеленого цвета, гибкими, не сухими», — советует Елена Павлова.

По словам специалиста, мыть виноград нужно непосредственно перед употреблением, а хранить в холодильнике.

