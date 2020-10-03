Легковушку смяло в ДТП с четырьмя фурами в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 3 октября. Два человека погибли в результате массового ДТП с участием четырех фур и легковушки в Подмосковье. Об этом ФАН сообщил собственный источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, страшная авария произошла на 57-м километре Новорязанского шоссе около полудня. В большегруз Iveco врезался двигавшийся позади грузовик МАN, который в свою очередь протаранил «КАМАЗ». Отмечается, что между ним и фурой Мерседес оказалась легковая иномарка, которую буквально вбили под полуприцеп «КАМАЗа».

Две женщины, которые находились в легковушке, погибли. ФАН публикует видеозапись с места страшной аварии в Московской области.