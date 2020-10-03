Автосалону BMW в Москве грозит штраф в 300 тысяч рублей

Москва, 3 октября. Московский автосалон BMW на улице Зорге могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за несоблюдение перчаточно-масочного режима. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Каюмов.

По его словам, 3 сентября во время проверки автосалона, расположенного на улице Зорге, 17, были выявлены определенные нарушения.

«Отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников автосалона, также несоблюдение дистанции, отсутствие разметки по дистанцированию, отсутствие при входе санитайзеров», — рассказал инспектор.

По его словам, теперь в отношении автосалона будут применены штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что столичное управление Роспотребнадзора по итогам проведенной проверки выявило в ночном клубе Gipsy ряд нарушений мер профилактики коронавируса. Заведению грозит штраф или временное закрытие, передает РИАМО.