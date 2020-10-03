Появилось видео с похорон Тесака

Москва, 3 октября. Похороны Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, проходят сегодня на Кунцевском кладбище в Москве. Участники траурной церемонии ведут себя спокойно, на месте дежурят правоохранители. Об этом сообщает телеканал «360».

В распоряжении телеканала оказались кадры с места погребения известного националиста. Перед входом на территорию кладбища все участники церемонии прощания проходят через рамку металлоискателя, установленную в целях безопасности, а затем направляются к белому открытому гробу.

Стоит отметить, что на кладбище пришли не только родственники и единомышленники Марцинкевича. Среди людей был замечен отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, который освободился из колонии в Мордовии минувшей зимой. Бывший военный был осужден за подготовку вооруженного мятежа и возбуждение ненависти.

Напомним, что в 2018 году Максим Марцинкевич был осужден за разбой и хулиганство. 16 сентября текущего года его бездыханное тело было обнаружено в камере СИЗО в Челябинской области. По предварительной версии, мужчина свел счеты с жизнью.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что перед смертью Тесак признался в нескольких убийствах. Ему грозило пожизненное заключение.