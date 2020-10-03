Врачи за сутки выявили 2884 случая коронавируса в Москве

Москва, 3 октября. Врачи за минувшие сутки выявили 2884 случая коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 300 613. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что за сутки медики также вылечили еще 1069 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 252 087 москвичей. Скончались за сутки 32 человека, передает РИАМО.

Всего за прошедшие 24 часа в России выявили 9859 новых случаев опасного заболевания в 85 регионах страны. При этом 27,2% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса за сутки стали 174 человека. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медучреждений 5563 пациента.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в Кемеровской области выявлены 169 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 508 случаев инфицирования, передает «Газета Кемерова».