Москва, 3 октября. Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что хорошая погода в Москве сохранится до 10 октября. Только в понедельник появится небольшая вероятность дождя.

«По нашим оценкам, бабье лето сохранится до 10 октября», — сказал синоптик.

Синенков также добавил, что погода будет сухой и солнечной.

«Есть вероятность, что в понедельник облаков будет больше, может быть, где-то пройдет кратковременный дождь, но это маловероятно. Однако температура воздуха, установившаяся выше нормы, останется неизменной», — подытожил специалист.

Ранее ФАН писал, что такой же прогноз о сроках окончания бабьего лета в столице дал еще один метеоролог. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что тепло в Москве продержится до понедельника. В течение недели температура воздуха еще будет выше на несколько градусов, но начнется период дождей.

В Росгидромете предупредили о приходе скорого похолодания и в европейской части страны, где с начала новой недели начнется снижение дневных температур. Сейчас в регионе воздух прогревается до 20 градусов, а на следующей неделе столбики термометров не поднимутся уже выше плюс 13–16 градусов.