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Заразившиеся коронавирусом москвичи бесплатно получат пульсоксиметры

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Заразившиеся коронавирусом москвичи бесплатно получат пульсоксиметры

Москва, 3 октября. Власти Москвы приняли решение бесплатно предоставить пульсоксиметры пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение дома. Об этом сообщает ТАСС

Соответствующая информация появилась в субботу утром в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.


«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры», – заявил Собянин. 

Пульсоксиметры – это приборы, которые позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом. Этот показатель является ключевым для оценки состояния при COVID-19.

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