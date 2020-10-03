Заразившиеся коронавирусом москвичи бесплатно получат пульсоксиметры

Москва, 3 октября. Власти Москвы приняли решение бесплатно предоставить пульсоксиметры пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение дома. Об этом сообщает ТАСС.



Соответствующая информация появилась в субботу утром в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.



«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры», – заявил Собянин.

Пульсоксиметры – это приборы, которые позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом. Этот показатель является ключевым для оценки состояния при COVID-19.