Москвичам пообещали облачную погоду и до плюс 19 градусов в субботу

Москва, 3 октября. Преимущественно облачная погода с прояснениями ожидается в субботу в Москве. Воздух в столице прогреется до плюс 19 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем столбики термометров в столице будут фиксировать плюс 17-19 градусов. Ночью показатели могут опуститься до плюс пяти градусов. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 759 миллиметров ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться в пределах плюс 15-20 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до плюс двух градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что аномально теплая погода продержится в европейской части России еще примерно неделю, а в конце октября произойдет мощное обрушение холода, передает «Ридус».