Областной патриотический форум откроется в субботу в Подмосковье

Москва, 3 октября. 75 молодежных команд из разных округов столичного региона совершат 10-километровый забег в рамках Московского областного патриотического форума, который начнется в эту субботу. Об этом говорится в сообщении Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Участникам предстоит испытать себя на прочность. В ходе забега они должны будут преодолеть крутые подъемы и спуски, переправы через реку и другие препятствия. Заветные кубки победы окажутся в руках у самых волевых, передает РИАМО.

«Мы подготовили насыщенную программу на нескольких разноформатных площадках для консолидации молодежи, для встреч, общения, обмена опытом, идеями и смыслами», — сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она также рассказала, что 10 октября форум продолжит Московский областной автопробег. Торжественное открытие состоится в мемориальном комплексе «Рубеж Славы». После этого автоколонна направится к Музею отечественной военной истории в Истринском городском округе, после чего представители поисковых отрядов возложат цветы к мемориалу памяти 28 героев-панфиловцев в Волоколамском городском округе.

В течение всего октября в рамках форума будут проходить семинары, где обсудятся основные направления областного патриотического движения, а также будут поставлены новые задачи и перспективы его развития.