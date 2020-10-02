Синоптик рассказал, когда в Москве закончится бабье лето

Москва, 2 октября. Бабье лето закончится в Москве в понедельник и уже не вернется, заявил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам специалиста, в Москве бабье лето «продлится до понедельника».

«Тепло-то еще будет: на 3–4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди», — добавил он.

Варакин предположил, что, скорее всего, повторения бабьего лета в регионе уже ждать не стоит, однако будут «волны потепления», но уже с дождями.

Днем ранее главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова предположила, что первый снег в Москве появится в октябре. В столице температура воздуха в конце октября ожидается близкой к климатической норме.