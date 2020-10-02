Столичные власти не планируют закрывать магазины из-за ситуации с COVID-19

Москва, 2 октября. Власти Москвы на данный момент не рассматривают ввод ограничений для торговой сферы из-за роста числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока введение таких ограничительные мер не рассматривается», — отметил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве — на грани критичной. Он обратил внимание на тот факт, в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах, хотя ранее работодателям было рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.