Москва столкнулась с активным оттоком жителей

Москва, 2 октября. Россияне стали активно уезжать из Москвы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного членом комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денисом Соколовым. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам аналитика, столица столкнулась с этой тенденцией еще три года назад. Так, по словам Соколова, в 2018 году Москву покинули приблизительно 30–50 тысяч человек. Он отметил, что данные показатели поражают, потому что ежегодно на протяжении десятков лет в столицу стабильно приезжало от 100 до 200 тысяч человек.

Он назвал сложившуюся ситуацию «обескровливанием города», которая возникла из-за появившихся возможностей работы в удаленном формате. Соколов считает, что отток жителей может благоприятно сказаться на состоянии российских регионов.