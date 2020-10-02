Замначальника СИЗО, где содержится Ефремов, задержали за растрату

Москва, 2 октября. Заместитель начальника московского СИЗО-5, в котором находится осужденный российский актер Михаил Ефремов, задержали по подозрению в растрате. В ближайшее время Сергею Мацкевичу будет избрана мера пресечения. Об этом ТАСС сообщили в Головинском районном суде Москвы.

«В отношении Мацкевича возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растра в крупном размере с использованием служебного положения», — говорится в сообщении.

Следователи направили в судебные органы ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания Мацкевича под стражей. По данным ТАСС, по уголовному делу также проходят старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-5 и водитель.