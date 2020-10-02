Дело завели на заведующую детсадом в Подмосковье, где убили воспитательницу

Москва, 2 октября. Правоохранители завели уголовное дело о халатности на заведующую детским садом в Подмосковье, где муж зарезал свою жену-воспитательницу. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ по Московской области.

Напомним, что 31 августа ревнивый муж проник на территорию дошкольного учреждения и напал на жену с ножом. Работавшая там воспитательницей женщина успела спрятать детей, однако сама скончалась в результате полученных ранений, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После случившегося правоохранители возбудили несколько уголовных дел, в том числе на заведующую. Речь идет о части 2 статьи 293 УК РФ.