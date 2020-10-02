Участок Арбатско-Покровской линии московского метро откроют 3 октября

Москва, 2 октября. Участок Арбатско-Покровской линии московского метро откроют для пассажиров досрочно 3 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожной-транспортной инфраструктуры.

Ранее данный участок был закрыт на время прокладки тоннеля Большой кольцевой линии от станции «Молодежная» до «Парка Победы», передает РИАМО.

«Вы сможете пользоваться станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» синей ветки в привычном режиме», — говорится в сообщении.

С 26 сентября на участке Арбатско-Покровской линии успели обновить инфраструктуру, промыть путевые стены, а также нанести новую разметку на платформах. На отрезке пути от станции «Кунцевская» до станции «Молодежная» заменили рельсовые скрепления и шпалы.

При этом отмечается, что пока участок «синей» ветки столичной подземки был закрыт, бесплатные компенсационные автобусы перевезли миллион пассажиров, передает «Вечерняя Москва».