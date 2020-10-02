Жителям Подмосковья раскрыли тайну грибов с «кровавыми слезами»

Москва, 2 октября. Специалисты раскрыли тайну грибов с каплями кровавого цвета на шляпках, которые вызывают большой интерес у любителей тихой охоты, об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Комлесхоза Московской области.

Грибы с кровавыми слезами нередко встречаются в Подмосковных лесах. Речь идет о трутовике. По словам специалистов, после периода недостатка влаги грибницы трутовика потребляют очень много воды. В результате происходит ее переизбыток. Это, в свою очередь, создает во всем организме опасное давление.

Поэтому, чтобы соблюсти баланс, гриб начинает сбрасывать излишки влаги. Отсюда и берутся капли по краям шляпок. А красный цвет они приобретают из-за пигмента, который содержится в грибах.

Ранее специалисты ведомства предупредили о лжекартофеле, который встречается в подмосковных лесах. Ложнодождевик обыкновенный похож на корнеплод или камень. Если разломить его, под кожицей можно увидеть черную мякоть. Употреблять этот гриб в пищу крайне не рекомендуется.

Напомним, недавно семейная пара из Бийска искала грибы, а нашла метеорит.

Ранее фитнес-тренер по питанию раскритиковал Елену Малышеву за ее советы по питанию.

