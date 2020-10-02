Сисадмин Сатирикона украл из театра компьютеры на сумму 250 тыс. рублей

Москва, 2 октября. Сисадмин театра Сатирикон задержан за хищение техники, передает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

1 октября в полицию обратился начальник службы безопасности театра Сатирикон. Он заявил, что в августе 2020 года были похищены девять моноблоков Acer i5 8250U. Мужчина оценил ущерб в 250 тысяч рублей.

В результате следственных действий был задержан мужчина 1987 года рождения, работавший в театре системным администратором. Полиция выяснил, что задержанный украл компьютеры, после чего продал.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Мещанский суд Москвы признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренникова обвиняют в хищении выделенных из бюджета денег в размере 130 миллионов рублей.