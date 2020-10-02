В Москве зарезали управляющего приютом для животных

Москва, 2 октября. В столице зарезали управляющего приютом для животных, передает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

Днем 1 октября в полицию позвонила женщина, регулярно посещающая приют в качестве волонтера. Она сообщила, что управляющего ранили ножом.

Прибывшая на место полиция обнаружила лежащий на ступеньках труп с ножевым ранением в области шеи. Выяснилось, что мужчина умер за полтора часа до осмотра. Причина смерти — обильная кровопотеря.

В убийстве подозревают неоднократно судимого мужчину 1995 года рождения. Сейчас он доставлен в районное отделением МВД.

Ранее в Сыктывкаре мужчина набросился с ножом на двух сотрудников правоохранительных органов. Он убил одного из полицейских, после чего свел счеты с жизнью. Мотивы преступления неизвестны.