Назван размер штрафов за нарушение правил удаленной работы в Москве

Москва, 2 октября. Организациям, которые не переведут на удаленную работу треть работников в Москве, может грозить штраф в 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей», — рассказал он.

Данчиков отметил, что штраф может быть увеличен, если здоровью человека будет нанесен вред или нарушение будет зафиксировано повторно. Сумма взыскания в таком случае может составлять от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

«Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19», — сообщил он.

По его словам, подобные меры минимизируют риски распространения коронавируса. Отмечается, что административная ответственность предусмотрена и за нарушение домашнего режима для людей с хроническими заболеваниями и пожилых граждан, передает РИАМО.