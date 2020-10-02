Власти Москвы рекомендуют перевести на «удаленку» половину сотрудников

Москва, 2 октября. Власти столицы рекомендуют перевести на удаленную работу до половины сотрудников офиса, передает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин постановил с 5 октября перевести 30% сотрудников на «удаленку». При этом власти рекомендуют принять более жесткие меры.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — рассказал Ефимов.

Ранее заммэра рассказал, что постановление касается только офисных работников, пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. При этом промышленность Москвы не должна пострадать от таких мер, считает заместитель мэра.