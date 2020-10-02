Власти Москвы объяснили, кто перейдет на «удаленку»

Москва, 2 октября. Правительство Москвы рассказало, кого коснется переход на удаленную работу, передает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение с 5 октября обязать работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы всех сотрудников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 1 октября Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве «критичной».

«Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет», — уточнил Ефимов.

При этом промышленность Москвы не должна пострадать от таких мер, считает заместитель мэра.

Отметим, что в последние дни в столице фиксируют более двух тысяч заболевших за сутки.