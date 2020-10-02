В пятницу в Москве ожидается переменная облачность

Москва, 2 октября. Жителей столицы ожидает в пятницу переменная облачность и до 20 градусов тепла, передает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха составит 18–20 градусов, а в ночь на субботу опустится до шести градусов.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье ожидается температура от 16 до 21 градуса, а в ночь на субботу опустится до трех градусов.

Напомним, синоптики рассказали, что первый снег в Москве появится в октябре, так как температура воздуха ожидается близкой к климатической норме. Специалисты отмечают, что снежный покров будет временным и вскоре растает.