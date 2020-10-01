Задержан подозреваемый в убийстве главы приюта для животных в Москве

Москва, 1 октября. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве руководителя приюта для животных на 2-й Вольской улице в Москве, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следователей, в четверг на территории приюта для животных было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранениями в области шеи.

«По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, 1994 года рождения, при себе у него обнаружен нож, по которому следствием будет назначена судебная экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». По данным СМИ, жертвой преступника стал руководитель приюта для бездомных животных.