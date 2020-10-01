В Москве закрывают учреждения дополнительного образования с 5 октября

Москва, 1 октября. Московские учреждения дополнительного образования временно будут закрыты с 5 октября из-за роста числа заболеваний коронавирусом, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» мэр столицы Сергей Собянин.

«С пятого числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании: и спортивном, и музыкальном, и в домах детского творчества — везде», — уточнил градоначальник.

Ранее в четверг стало известно, что работодатели в Москве с 5 по 28 октября обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, передает RT. С 5 по 18 октября объявлены каникулы для школьников. Детские сады пока будут работать в обычном режиме.

По словам Собянина, вопрос о том, вернутся ли дети в школы после осенних каникул, которые завершатся 19 октября, будет зависеть от текущей ситуации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская система здравоохранения хорошо подготовилась к возврату эпидемии во время первой волны коронавируса. По его словам, «благодаря усилиям властей система здравоохранения полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым».