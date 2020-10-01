Синоптики рассказали, когда ждать первого снега в Москве

Москва, 1 октября. Синоптики ожидают, что первый снег в Москве появится в октябре, передает РИА Новости.

В столице температура воздуха в конце октября ожидается близкой к климатической норме, передают специалисты.

«А по климату - именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора. Поэтому не исключено, что в последних числах октября у нас землю может припорошить снег», — рассказала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

Ранее специалисты Гидрометцентра раскрыли октябрьскую погоду в РФ. Эксперты считают, что температура воздуха будет на пару градусов выше нормы. На большей территории Азии температура будет на один-два градуса выше. На юге Сибирского федерального округа температура останется в пределах нормы.