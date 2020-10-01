Московские производители открыли новые рынки экспорта 

Москва, 1 октября. Столичные компании-экспортеры в 2020 году продолжают осваивать и активно развивать новые рынки экспорта. Среди них — Реюньон, Гондурас, Багамы, Новая Каледония и Барбадос, передает ФАН.

«За первое полугодие 2020 года по новым экспортным направлениям в страны и регионы Центральной и Южной Америки, Франции и островные государства было поставлено продукции на общую сумму почти 110 тыс. долларов. Эти страны закупали в Москве комплектующие для автомобилей, красители, осветительное оборудование, компьютерные устройства, бумажные изделия и картон», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономполитики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, французский остров Реюньон — лидер среди новых импортеров. В этот заморский регион московские компании отправили продукции на 64 тыс. долларов США. Второе место заняла Республика Гондурас — объем поставок составил более 39 тыс. долларов, Багамы заняли третье место с объемом экспорта 5 тыс. долларов.

Кроме того, московские производители запустили поставки своих товаров в Кюрасао, Западную Сахару, Арубу.

Как сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, в 2020 году малые и средние предприятия открыли для себя восемь новых рынков.

Столичные компании также продолжают поставлять продукцию давним партнерам. Так, за первое полугодие в Кот-д’Ивуар и Эфиопию впервые экспортировали вакцины для профилактики гриппа и других простудных заболеваний. Кроме того, впервые продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности приобрели в Исландии и Бахрейне.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, поддержку столичным предприятиям-экспортерам оказывает Центр «Моспром». Он оказывает комплексное содействие и развитие московского промышленного экспорта, добавил Прохоров.