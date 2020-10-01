Более 2 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в Москве

Москва, 1 октября. В столице России выявлено 2424 новых случая коронавируса, передает портал «стопкоронавирус.рф».

При этом вылечились от коронавирусной инфекции 1211 москвичей.

«Всего в стране с начала эпидемии подтвержден 1 185 231 случай заболевания», — рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Ранее были раскрыты подробности испытания российской вакцины против коронавируса. Участники исследований и медики не знают, что именно ставят добровольцам — вакцину или плацебо. Испытуемым присваивают код, который знает только компьютер.