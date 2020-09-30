Москва, 30 сентября. За минувшие сутки в Москве умерли 24 человека с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве достигло 5254. Днем ранее сообщалось о 27 умерших.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова недавно заявляла, что введение 16-дневных каникул для столичных школьников связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

Ранее замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что Россия может достичь плато заболеваемости коронавирусом через несколько недель.